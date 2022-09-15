Tekirdağ haberleri... Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi eylül ayı meclis toplantısı yapıldı.

Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Belediye Başkanı Kadir Albayrak başkanlık etti.

Gündem maddelerinin ele alındığı toplantıda, ekim ayı meclis toplantısının 12 Ekim'de yapılması kararlaştırıldı.

Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan'dan okul ziyareti

Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Uluslararası Şehit Münür Alkan Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, okul idarecilerinden bilgi alan Ulusan, yeni eğitim öğretim yılının tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi.

Sınıfları ziyaret edip öğrenci ve öğretmenlerle sohbet eden Ulusan, eğitim öğretim yılının verimli ve başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi personeline "Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi" verildi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca personeli için "Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi" düzenledi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektörlük Konferans Salonunda düzenlenen eğitime, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Bülent Eker, Prof. Dr. Celalettin Vatandaş, Prof. Dr. Yılmaz Çakıcı ile idari ve akademik personel katıldı.

Eğitmen Yusuf Şen tarafından temel güvenlik kuralları, fiziksel güvenlik, cihaz güvenliği, sosyal mühendislik, bilgi güvenliğinde kullanıcı sorumlulukları konularında sunum ve bilgilendirme yapıldı.