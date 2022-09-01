Tekirdağ haberleri: Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ gündem haberi | Tekirdağ'da "Rütbe Terfi Töreni" düzenlendiTekirdağ'da bir üst rütbeye terfi olan Jandarma personelleri için "Rütbe Terfi Töreni" düzenlendi.

Tekirdağ'da "Rütbe Terfi Töreni" düzenlendi

Tekirdağ'da bir üst rütbeye terfi olan Jandarma personelleri için "Rütbe Terfi Töreni" düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ve protokol üyeleri, bir üst rütbeye terfi olmaya hak kazanan Jandarma personellerine rütbelerini taktı.

Açıklamada, ifadelerine yer verilen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Jandarma Teşkilatı, güvenlik ve asayişin sağlanması, şuç işlenmesinin önlenmesi, terörle ve kaçakçılıkla mücadele gibi önemli görevleri üstün hizmet anlayışıyla ve başarıyla yerine getirmektedir. Bir üst rütbeye terfi olmaya hak kazanan Jandarma personellerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Şarköy ilçesini ziyaret etti

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Şarköy ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yıldırım, vatandaşların taleplerini, şikayetlerini ve dertlerini dinlemek, sorunları, ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek ve çözüm üretmek adına "Halk Toplantıları" kapsamında Şarköy ilçesi Çınarlı ve Kirazlı mahallelerini ziyaret etti, mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Mahalle sakinlerinin sorunlarını ve taleplerini dinleyen Vali Yıldırım, ilgili yetkililerden bilgi alarak sorunların çözümü ve vatandaşların taleplerinin yerine getirilmesi için gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti.

Tekirdağ Valisi Yıldırım muhtarlarla bir araya geldi

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Şarköy ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yıldırım, ilçede Muhtarlar Derneği'ni ziyaret etti, muhtarlarla bir araya geldi.

Yıldırım, Şarköy Esnaf ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Neşet Yavuz'u da makamında ziyaret etti. Yavuz ile bir süre sohbet eden Yıldırım, yapılan çalışmaları yakından takip ettiğini söyledi.

Yıldırım'a ziyaretleri sırasında Şarköy Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Ahmet Çetin eşlik etti.