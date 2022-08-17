Tekirdağ haberleri: Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, ücretsiz ders kitaplarının dağıtım sürecini yerinde inceledi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Ulusan, Süleymanpaşa ilçesinde ücretsiz ders kitapları dağıtım deposunu ziyaret etti, yetkililerden bilgi aldı.

Eğitim Müfettişleri Başkanı Ertuğrul Şimşek ve Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Atilla inceleme yapan Ulusan'a eşlik etti.

Vali Yıldırım, şehit ailesini ziyaret etti

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Ergene ilçesinde şehit ailesini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yıldırım, Tunceli'nin Ovacık içesinde askeri araç geçerken yola döşenen patlayıcının uzaktan komuta ile patlatılması sonucu şehit olan Jandarma Komando Er Mehmet Zeki Erden'in ailesini ziyaret ederek, aileyle yakından ilgilendi.

Ziyarette, Kur'an-ı Kerim okundu, şehit Mehmet Zeki Erden ve tüm şehitler için dua edildi.

Vali Yıldırım'a ziyaretinde, Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşcı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık eşlik etti.

Göletlere yavru balıklar bırakıldı

Süleymanpaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce 8 bin sazan yavrusu göletlere bırakıldı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, 2022 balıklandırma programı kapsamında, Edirne/İpsala Su Ürünleri Üretim İstasyonu'ndan teslim alınan balıklar, Otmanlı, Selçuk, Kazandere, Doğrukkaracamurat ve Demirli mahallesinde bulunan göletlere bırakıldı.

Kaynakların korunması, sürdürülebilirlik ve balıklandırma programının başarıya ulaşması için av aracı, balık boyu, av zamanı ve yer yasaklarına uyulması konusunda vatandaşlara bilgi verildi.