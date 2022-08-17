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Tekirdağ haberleri: Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ haberleri: Tekirdağ'dan kısa kısa

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Tekirdağ haber... Tekirdağ'da Millet Bahçesi yapım çalışmaları sürüyor.

Tekirdağ'da Millet Bahçesi yapım çalışmaları sürüyor.

Süleymanpaşa Millet Bahçesi'nin 1. etap çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çalışmalar kısa sürede tamamlanacak.

Çalışmayla 70 dekarlık alanda yürüyüş ve bisiklet yolları, millet kıraathanesi, amfi tiyatro sahnesi, kafeterya işletmeleri yapılacak.

Millet Bahçesi, denizin kıyısında, doğal güzelliklerin içinde yer alacak.

Rektör Şahin'e ziyaret

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, AK Parti Edirne İl Genel Meclisi Grup Başkan Vekili Nedret Akbulut'u misafir etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ziyarette görüş alışverişi yapıldı. Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tekirdağ'da kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verildi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, "Kadına yönelik şiddet ve toplumsal cinsiyet eşitliği" başlıklı eğitim düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Süleymanpaşa Kadın Danışma Merkezi tarafından Malkara ilçesinde faaliyet gösteren bir özel işletmede 200 çalışana yönelik eğitim gerçekleştirildi.

Yaklaşık 3 saat süren eğitimde, şiddet, şiddet türleri ve etkileri, şiddet esnasında destek alınacak kurum ve kuruluşlar anlatıldı.

AA / Fırat Çakır - Güncel

Tekirdağ Güncel Haberler

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