Tekirdağ haberleri: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı Güncel Haberler Tekirdağ gündem haberi | Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Tekirdağ ve Çorlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa ve Esentepe mahallelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. İki adreste yapılan aramalarda 1 kilo 145 gram eroin, hassas terazi, uyuşturucu imalatında kullanılan malzemeler ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Gözaltına alınan D.Ş, A.Ş. ve H.G, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel Emniyet Müdürlüğü Tekirdağ Çorlu Güncel Haberler

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