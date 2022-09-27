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Tekirdağ haberleri! Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

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Tekirdağ haberleri! Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Tekirdağ haberler... Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda iki ilçede bazı adreslere düzenlenen operasyonlarda ve bazı araç ile şüphelilerin üst aramasında 180 gram esrar, 36 gram eroin ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 500 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler U.T.T, H.P, G.K. ve S.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Tekirdağ Çorlu Güncel Haberler

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