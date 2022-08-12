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Tekirdağ haberleri! Tekirdağ'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

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Tekirdağ haberleri! Tekirdağ'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Tekirdağ haberler: Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Aydoğdu Mahallesi'nde B.K. (24) ile M.E. (21) ve C.E. (17) arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada B.K. tabancayla bacağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler M.E. ve C.E'yi 2 ruhsatsız ve bir kurusıkı tabanca ile mahallede yakalayarak gözaltına aldı.

Hastaneye kaldırılan B.K'nin tedavisi sürüyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.E. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, C.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

Tekirdağ Güncel Haberler

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