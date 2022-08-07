Tekirdağ haberleri... Tekirdağ'da servis aracı devrildi 9 işçi yaralandı Tekirdağ bölgesinden gelen habere göre Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı. Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Özhan Hayrullah (23) yönetimindeki 59 S 2655 plakalı servis aracı, Veliköy Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 9 işçi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy ve Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Servisin, Çorlu'da bulunan bir geri dönüşüm firmasına işçi taşıdığı öğrenildi. Güncel AA / Mehmet Akif Aldoğan Çerkezköy Tekirdağ Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Tekirdağ haberleri... Tekirdağ'da servis aracı devrildi 9 işçi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.