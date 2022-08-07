Tekirdağ haberleri... Tekirdağ'da servis aracı devrildi 9 işçi yaralandı
Tekirdağ bölgesinden gelen habere göre Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Özhan Hayrullah (23) yönetimindeki 59 S 2655 plakalı servis aracı, Veliköy Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada 9 işçi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy ve Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Servisin, Çorlu'da bulunan bir geri dönüşüm firmasına işçi taşıdığı öğrenildi.
AA / Mehmet Akif Aldoğan - Güncel