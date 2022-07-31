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Tekirdağ haberleri | Tekirdağ'da sağanak etkili oldu

Tekirdağ haberleri | Tekirdağ'da sağanak etkili oldu

Tekirdağ gündem haberi... Tekirdağ'da şiddetli sağanak etkili oldu.

Tekirdağ'da şiddetli sağanak etkili oldu.

Kentte öğleden sonra başlayan kuvvetli yağış nedeniyle bazı alt geçit ve caddelerde su birikintileri oluştu.

Hayrabolu ve Trabzon Caddesi'ni kullanan sürücüler su birikintileri nedeniyle trafikte yavaş seyretmek zorunda kaldı.

Polis ekipleri yağışın etkili olduğu noktalarda sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Hava sıcaklığının 28 derece olduğu kentte sağanağın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

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