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Tekirdağ haberleri: TEKİRDAĞ'DA SAĞANAK

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Edinilen Tekirdağ gelişmesine göre TEKİRDAĞ'da aniden bastıran ve 15 dakika etkili olan yağmur, hazırlıksız yakalanan vatandaşlara zor anlat yaşattı.

TEKİRDAĞ'da aniden bastıran ve 15 dakika etkili olan yağmur, hazırlıksız yakalanan vatandaşlara zor anlat yaşattı.

Hava sıcaklığının 30 derece olduğu Tekirdağ'da aniden bastıran sağanak etkili oldu. Yaklaşık 15 dakika süren yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Vatandaşlar, yağışın bastırmasıyla birlikte

kapalı alanlara, duraklara sığınıp, yağmurdan korunmaya çalıştı. Meteoroloji yetkilileri, Tekirdağ'da yer yer, hafif yağışlar beklendiğini belirtti.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Tekirdağ Güncel Haberler

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