TEKİRDAĞ'DA RAYLARIN ARASINA DÜŞEN HURDACI YARALANDI

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, hurda toplamak için Tren Gar'ına giren Hüseyin K., bir yük trenin yanından geçtiği sırada dengesini kaybederek düşmesi sonucu yaralandı. Kafasını rayların arasında taş zemine çarpan Hüseyin K., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından tedavisi için hastaneye sevk edildi.

Olay, ilçeye bağlı Hıdırağa Mahallesi'nde bulunan Çorlu Tren Gar'ında meydana geldi. Geçimini sokaklarda geri dönüşüm malzemeler toplayarak sağlayan Hüseyin, K., yasak olmasına rağmen Çorlu Tren Gar'ına girerek raylarda hurda malzemeleri toplamaya başladı. Bu sırada bir yük treni Hüseyin Hüzeyin K.'nın hurda topladığı raylara doğru yaklaşmaya başladı. Raylarda park halinde vagonların bulunduğu bölümde olan Hüseyin K., iddiaya göre diğer raydan da tren gelmesiyle 2 ray arasında ilerlemek istedi. Bir süre sonra panik yapan Hüseyin K., dengesini kaybederek yere düşüp başını taş zemine çarpması sonucu yaralandı. Olayı gören yük treninin makinistleri durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri başından yaralı Hüseyin K.'ya ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Hüseyin K.'nın hastanede tedavi sürdüğü öğrenilirken polis, olayla ilgili yük trenin 2 makinistini gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.