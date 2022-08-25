Tekirdağ haberleri! Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonunda cep telefonu ve aksesuarlar ele geçirildi
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Tekirdağ gündem haberine göre Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda cep telefonları ve aksesuarları ele geçirildi.
Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda cep telefonları ve aksesuarları ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede cep telefonu satan 2 işyeri ve 1 depoya operasyon düzenledi.
Operasyonda gümrük kaçağı bin 131 kablolu kulaklık, 13 kablosuz kulaklık, 424 cep telefonu ekranı, 78 cep telefonu aksesuarı (telefon standı, batarya, şarj cihazı ve kablosu), 3 cep telefonu ve cep telefonu klonlamakta kullanılan dizüstü bilgisayar ele geçirildi.
Bir şüpheli hakkında "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel