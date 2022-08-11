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Tekirdağ haberleri | Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

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Tekirdağ haberleri | Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Tekirdağ bölgesinden gelen habere göre Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

A.A'nın kullandığı 34 FLA 529 plakalı otomobil ile G.Y. idaresindeki 34 CEK 771 plakalı otomobil, Müsellim Mahallesi Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada 34 CEK 771 plakalı otomobil devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücüler sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
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