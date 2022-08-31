Tekirdağ haberleri! Tekirdağ'da evde çıkan yangında dumandan etkilenen yaşlı adam öldü Güncel Haberler Tekirdağ haberi... Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 76 yaşındaki kişi hayatını kaybetti. Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 76 yaşındaki kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, İstiklal-Kurtpınar Mahallesi'nde yaşayan Ö.Ö'nün evinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Sağlık ekipleri dumandan etkilenen Ö.Ö'nün hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemelerin ardından yaşlı adamın cenazesi otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Güncel Kaynak: AA / Mesut Karaduman Tekirdağ İtfaiye Güncel Haberler

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