Tekirdağ haberleri... Tekirdağ'da 8 bin 520 makaron ele geçirildi Güncel Haberler Tekirdağ haber: Süleymanpaşa ilçesinde bazı iş yerlerinde 8 bin 520 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi. Süleymanpaşa ilçesinde bazı iş yerlerinde 8 bin 520 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Çınarlı Mahallesi'nde 4 farklı iş yerinde arama yaptı. Aramada 8 bin 520 makaron ele geçirildi. İş yerlerinde bulunan F.K. B.K. ve E.K. hakkında adli işlem yapıldı. Güncel Kaynak: AA / Mesut Karaduman Güncel Haberler

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