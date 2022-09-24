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Tekirdağ haberleri... Tekirdağ'da 8 bin 520 makaron ele geçirildi

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Tekirdağ haberleri... Tekirdağ'da 8 bin 520 makaron ele geçirildi

Tekirdağ haber: Süleymanpaşa ilçesinde bazı iş yerlerinde 8 bin 520 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Süleymanpaşa ilçesinde bazı iş yerlerinde 8 bin 520 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Çınarlı Mahallesi'nde 4 farklı iş yerinde arama yaptı.

Aramada 8 bin 520 makaron ele geçirildi.

İş yerlerinde bulunan F.K. B.K. ve E.K. hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel

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