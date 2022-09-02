Tekirdağ haberi | Tekirdağ'da 576 bin makaron ele geçirildi

Tekirdağ yerel gündem haberine göre Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bazı ev, araç ve iş yerlerinde 576 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bazı ev, araç ve iş yerlerinde 576 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, tütün ve tütün mamülleri kaçakçılığının önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı.

Ekipler bir ev, bir araç ve bir iş yerinde yaptığı aramada, 269 bin boş, 307 bin dolu makaron ve 37 kilogram tütün ele geçirdi.

Adreste ve iş yerinde bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.