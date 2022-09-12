Tekirdağ haberleri! Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Tekirdağ'da eğitim öğretim yılı açılışına katıldı

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Tekirdağ'da katıldığı yeni eğitim öğretim yılı açılış programında ders zilini çalarak öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Yılmaz, Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi Aşağısevindikli Mahallesi'nde Şehit Erdoğan Erişik İlkokulunda düzenlenen 2022-2023 eğitim öğretim yılı açılış programına katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program ilkokul öğrencilerinin gösterileriyle devam etti.

Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, öğretmenlerin ve öğrencilerin heyecanına ortak olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

-"En güzel şey diğer insanlara faydalı olmaktır"

Bugünün öğretmenler ve öğrencilerin günü olduğunun altını çizen Yılmaz, şunları kaydetti:

"İnsanın hayatında yapacağı en güzel şey diğer insanlara faydalı olmak ve onlara bilgiyi, erdemi, hikmeti, ilmi ve irfanı taşımaktır. Bu okulumuzda yavrularımız eğitim gördükleri süre içerisinde öğretmenlerinden bu değerlerimizi ve ilmi öğrenecekler hem kendi hayatlarına hem de ülkemizin geleceğine kendilerini hazırlayacaklar. Ama sizler onları her gün aynı heyecanla günbegün bir adım daha ileriye gitmesi için çaba sarf ederek geleceğe hazırlayacaksınız. Tabii burada öncelikli görev öğretmenlerimize, meslektaşlarımıza düşüyor.

Çünkü öğretmenler beşeriyetin eğitimcilerinin bir bakıma temsilcileridir. İnsanlığın en büyük eğitimcileri elbette öncelikli olarak Allah'ın gönderdiği peygamberlerdir ve sonra insanlara yol gösteren, ufuk çizen lider insanlardır. Bu yavrularımız onların izinden giderek, yolundan giderek topluma daha çok faydalı olmak için emek sarf edecekler ve ülkemizi, istikbalimizi, istiklalimizi daha ötelere taşıyacaklar. Sadece ülkemiz için değil, bugün Türkiye'mizin ve dünyanın konumunu göz önüne aldığımızda aslında bu çocuklarımız dünya için gelecekte çok büyük anlam ifade etmektedir."

Milli Eğitim Bakanlığı olarak 19 milyona yakın öğrenciye 1 milyon 200 bine yakın öğretmenle resmi ve özel okullarda en iyi eğitimin verilmeye çalışıldığının altını çizen Yılmaz, okul öncesi ve mesleki eğitime verilen önemi anlattı.

Vali Aziz Yıldırım da eğitimin bireylerin, çağın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip vicdanlı, dürüst ve ahlaklı bireyler olarak yetişmesinde toplum içindeki yetenekli bireylerin keşfedilmesinde rol oynayan bir süreç olduğunu dile getirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan ise kentte 604 okulda 204 bin 564 öğrencinin ders başı yapacağını belirterek, yeni eğitim ve öğretim yılının öğrenci ile öğretmenler için hayırlı olmasını diledi.

Bakan Yardımcı Yılmaz ve Vali Yıldırım'ın ders zilini çalmasının ardından öğrenciler okula girdi.

Daha sonra Yılmaz sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.