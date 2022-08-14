Haber : Tekirdağ haberleri... Kapaklı'da tescilsiz motosikletler trafikten men edildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tekirdağ haberleri... Kapaklı'da tescilsiz motosikletler trafikten men edildi

 - Güncelleme:
Tekirdağ haberleri... Kapaklı'da tescilsiz motosikletler trafikten men edildi

Tekirdağ haberi: Kapaklı ilçesinde tescilsiz motosikletlerle ilgili yapılan uygulamada sürücülere 17 bin 188 lira ceza uygulandı.

Kapaklı ilçesinde tescilsiz motosikletlerle ilgili yapılan uygulamada sürücülere 17 bin 188 lira ceza uygulandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaağaç Mahallesi'nde tescilsiz motosikletlere yönelik uygulama yaptı.

Uygulamada 4 motosikletin tescilsiz olduğunu tespit eden ekipler, motosikletleri trafikten men etti. Sürücülere toplam 17 bin 188 lira ceza uygulandı.

Denetimlerin ilçe genelinde belirli aralıklarla sürdürüleceği bildirildi.

AA / Uğur Arslan - Güncel

Karaağaç Jandarma Hisarcık Kapaklı Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title