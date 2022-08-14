Tekirdağ haberleri... Kapaklı'da tescilsiz motosikletler trafikten men edildi Tekirdağ haberi: Kapaklı ilçesinde tescilsiz motosikletlerle ilgili yapılan uygulamada sürücülere 17 bin 188 lira ceza uygulandı. Kapaklı ilçesinde tescilsiz motosikletlerle ilgili yapılan uygulamada sürücülere 17 bin 188 lira ceza uygulandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaağaç Mahallesi'nde tescilsiz motosikletlere yönelik uygulama yaptı. Uygulamada 4 motosikletin tescilsiz olduğunu tespit eden ekipler, motosikletleri trafikten men etti. Sürücülere toplam 17 bin 188 lira ceza uygulandı. Denetimlerin ilçe genelinde belirli aralıklarla sürdürüleceği bildirildi. Güncel AA / Uğur Arslan Karaağaç Jandarma Hisarcık Kapaklı Güncel Haberler

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