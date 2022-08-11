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Tekirdağ haberleri! Kapaklı'da market denetimi yapıldı

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Tekirdağ haberleri! Kapaklı'da market denetimi yapıldı

Tekirdağ habere göre Kapaklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri marketlere yaptığı 611 denetimde, son kullanma tarihi geçmiş, raf ve kasa fiyatı farkı olan, temizlik ve hijyen kurallarına riayet etmeyen işletmelere ceza uyguladı.

Kapaklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri marketlere yaptığı 611 denetimde, son kullanma tarihi geçmiş, raf ve kasa fiyatı farkı olan, temizlik ve hijyen kurallarına riayet etmeyen işletmelere ceza uyguladı.

Kapaklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki faaliyet ve denetimlerini ara vermeden sürdürüyor.

Zabıta ekipleri, son kullanma tarihi geçmiş, temizlik ve hijyen kurallarını ihmal eden ve raf ile kasa fiyat farkı olan ürünlerin satışını yapan işletmeleri tespit ediyor.

Bu yılın ocak ayından bugüne kadar yapılan 611 denetimde 55 işletmeye idari ceza uygulayan zabıta ekipleri, son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin imhası için ürünlere el koydu.

AA / Uğur Arslan - Güncel

Zabıta Müdürlüğü Zabıta Güncel Haberler

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