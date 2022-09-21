Tekirdağ haberleri: Kapaklı'da kamu kurumlarının idarecileri halı sahada maç yaptı

Tekirdağ haberleri... Kapaklı ilçesinde Kaymakam Bayram Sağır ve diğer kamu kurumlarının idarecileri halı sahada maç yaptı.

Kapaklı ilçesinde Kaymakam Bayram Sağır ve diğer kamu kurumlarının idarecileri halı sahada maç yaptı.

Kapaklı Samsun Alaçamlılar Derneği'nin "devlet millet el ele" sloganıyla düzenlediği organizasyonda Kaymakam Sağır, Belediye Başkanı Mustafa Çetin, kamu kurum müdürleri ve dernek üyeleri halı sahada karşılaştı.

Kaymakam Sağır, ilçede devlet-millet kaynaşmasının önemli olduğunu söyledi.

Çetin ise vatandaşlarla kaynaşıp bu tür organizasyonlara katılmanın güzel bir duygu olduğunu ifade etti.