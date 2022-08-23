Tekirdağ haberleri! Kapaklı'da düzenlenen yaz kurslarında 12 bin öğrenci eğitim gördü Güncel Haberler Tekirdağ bölgesinden gelen habere göre Kapaklı Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Müftülük işbirliğiyle düzenlenen yaz kurslarında 12 bin öğrenci eğitim aldı. Kapaklı Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Müftülük işbirliğiyle düzenlenen yaz kurslarında 12 bin öğrenci eğitim aldı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 13 farklı branşta düzenlenen yaz kursları tamamlandı. Eğitimlerini tamamlayan öğrencilere Kapaklı Stadyumunda düzenlenen törenle sertifikaları verildi. Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, burada yaptığı konuşmada, göreve geldiklerinden bu yana kurslardan yararlanan öğrenci sayısının 12 kat arttığını söyledi. Çetin, gelecek yıllarda kurslara katılım sayısını 30 bine çıkarma hedefleri olduğunun altını çizdi. Ardından öğrencilere sertifikaları verildi. Güncel Kaynak: AA / Uğur Arslan Milli Eğitim Müdürlüğü Müftülük Güncel Haberler

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