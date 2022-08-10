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Tekirdağ haberleri | Kapaklı'da 2 çalıntı motosiklet ele geçirildi

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Tekirdağ haberleri | Kapaklı'da 2 çalıntı motosiklet ele geçirildi

Gelen Tekirdağ haberine göre Kapaklı ilçesinde çalıntı olduğu belirlenen iki motosiklet ele geçirilerek, sahiplerine teslim edildi.

Kapaklı ilçesinde çalıntı olduğu belirlenen iki motosiklet ele geçirilerek, sahiplerine teslim edildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Kazım Karabekir Mahallesi'nde bir adreste arama yaptı.

Aramada biri Kapaklı, diğer Silivri'den çalındığı belirlenen 2 motosiklet ele geçirildi. Motosikletler sahiplerine teslim edildi.

Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

AA / Uğur Arslan - Güncel

Motosiklet Hisarcık Kapaklı Güncel Haberler

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