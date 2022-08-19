Tekirdağ haberleri! Çorlu İmam Hatip Lisesi'nin YKS başarısı

Çorlu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden 70 öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) başarı gösterdi.

Okulun müdürü Yahya Kemal Çolak, gazetecilere, 3 tıp fakültesi bir de hukuk fakültesi olmak üzere 70'in üzerinde öğrencisinin üniversiteye yerleştiğini söyledi.

Okul olarak öğrencilerinin başarılarıyla gurur duyduklarını belirten Çolak, "Sınava giren öğrencilerimizden bir çoğu sayısal eşit ağırlıklı ve sözel bölüm alanlarında Türkiye derecesi yaptı. Okulumuz, tıp fakültesi, hukuk fakültesi, hemşirelik, çeşitli mühendislikler ve öğretmenlik alanlarına çok sayıda öğrenci yerleştirmeyi başardı." dedi.

Milli ve manevi değerlere ciddi önem verdiklerini vurgulayan Çolak, şunları kaydetti:

"Çorlu Anadolu İmam Hatip Lisesi, milli ve manevi değerlerin yanında, mesleki ve akademik yöndeki başarılarını da artırarak devam ediyor. Bu yıl YKS'de derece yapan öğrencilerimiz arasında, Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanan Eray Yavuz, Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanan Huri Yeşildal, Erzurum Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazanan Rumeysa Akçay ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ni kazanan Harun Usta da yer alıyor. Hepsiyle gurur duyuyoruz."