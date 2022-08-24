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Tekirdağ haber: Çorlu'da şiddetli rüzgar nedeniyle ağaç devrildi

Güncel Haberler

Tekirdağ bölgesinden gelen habere göre Çorlu ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç devrildi.

Çorlu ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç devrildi.

İlçede öğleden sonra başlayan şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Reşadiye Mahallesi Mehmet Ağa Sokak'ta bulunan bir ağaç, rüzgar nedeniyle park halindeki bir otomobilin yanına devrildi. Ağacın devrilmesi çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel

Çorlu Güncel Haberler

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