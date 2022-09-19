Tekirdağ haberleri: Çorlu'da otomobilin çarptığı kişi yaralandı Güncel Haberler Tekirdağ yerel gündem haberine göre Çorlu ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı kişi hastaneye kaldırıldı. Çorlu ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı kişi hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, M.O'nun kullandığı 33 D 5210 plakalı otomobil, Çorlu-Ergene yolu İstasyon mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan C.S.'ye (18) çarptı. Yaralı, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü polis ekiplerince Ergene ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel Çorlu Güncel Haberler

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