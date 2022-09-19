Tekirdağ haberleri! Çorlu'da geri dönüşüm malzemelerinin konulduğu konteyner yandı
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Tekirdağ yerel gündem haberine göre Çorlu ilçesinde geri dönüşüm malzemelerinin konulduğu konteyner yandı.
Çorlu ilçesinde geri dönüşüm malzemelerinin konulduğu konteyner yandı.
Zafer Mahallesi'nde bulunan Yeni Sanayi Sitesi'nde geri dönüşüm malzemelerinin konulduğu çöp konteynerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle çevredeki bazı ağaçlar da zarar gördü.
Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel