Tekirdağ haber: Ukrayna'dan ayçiçeği tohumu taşıyan gemi Tekirdağ'a ulaştı Güncel Haberler Tekirdağ gündem haberine göre Ukrayna'dan ayçiçeği tohumu taşıyan "Thoe" adlı gemi, Tekirdağ açıklarına geldi. Ukrayna'dan ayçiçeği tohumu taşıyan "Thoe" adlı gemi, Tekirdağ açıklarına geldi. Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı'ndan yola çıkan 3 bin ton ayçiçeği tohumu yüklü Marşal Adaları bayraklı "Thoe" isimli gemi, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi açıklarına demirledi. Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü ekipleri gemide denetim yapacak, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri üründen numune alacak. Analiz sonucuna göre gemideki ayçiçeği tohumu, Tekirdağ'daki özel bir limanda indirilecek ve buradan işlenmek üzere Trakya'daki fabrikalara dağıtılacak. Güncel AA / Fırat Çakır Tekirdağ Ukrayna Güncel Haberler

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