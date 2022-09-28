Tekirdağ haberi | Tekirdağ Valisi Yıldırım, Halk Günü Toplantısı'na katıldı Güncel Haberler Tekirdağ haberlerine göre Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, sorun, şikayet ve taleplerini iletmek isteyen vatandaşlar için düzenlenen Halk Günü Toplantısı'na katıldı. Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, sorun, şikayet ve taleplerini iletmek isteyen vatandaşlar için düzenlenen Halk Günü Toplantısı'na katıldı. Valilikten yapılan açıklamaya göre Halk Günü Toplantısı, Vali Yıldırım'ın başkanlığında Çerkezköy ilçesinin Atatürk Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Kurum müdürlerinin de katıldığı toplantıda, vatandaşlar tarafından iletilen sorun, şikayet ve talepler ele alındı. Vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinleyen Yıldırım, halk günlerinde vatandaşlarla birebir görüşerek yakından tanışma fırsatı bulduklarını ve sohbet etiklerini belirtti. Yıldırım, vatandaşların şikayet ve taleplerini ilgili kurum amirleriyle değerlendirdi. Güncel Kaynak: AA / Fırat Çakır Aziz Yıldırım Çerkezköy Tekirdağ Güncel Haberler

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