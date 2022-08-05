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Tekirdağ haberi... Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, aşure dağıttı

Tekirdağ haberi... Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, aşure dağıttı

Tekirdağ haber... Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

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Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Yıldırım ve protokol üyeleri Köprübaşı'nda kurulan stantta vatandaşlara aşure dağıttı.

Vatandaşların muharrem ayını kutlayan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Muharrem ayında tutulan oruç ramazan ayı hariç diğer aylarda tutulan oruçlardan daha kıymetli. Oruç tutan vatandaşlarımızın oruçlarını Allah kabul etsin. İftarları hayırlı, uğurlu olsun. Burada da güzel bir adetimizi devam ettiriyoruz. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'e teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımızı aşureden tattırmak için çok güzel bir aşure günü etkinliği yaptı. Burada vatandaşlarımızla birlikte olduk. Biz de mutlu olduk. Bütün günlerimiz aşure gibi tatlı, güzel, bereketli olsun inşallah."

Etkinliğe, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Kılıç ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel de katıldı.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

Cüneyt Yüksel Aziz Yıldırım Tekirdağ Güncel Haberler

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