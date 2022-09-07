Tekirdağ haberi | Tekirdağ NKÜ öğrencisi Türkiye üçüncüsü oldu Güncel Haberler Tekirdağ gündem haberine göre Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Spor Bilimleri Fakültesi ikinci sınıf öğrencisi Yansı Güven, Serbest Dalış Türkiye Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Spor Bilimleri Fakültesi ikinci sınıf öğrencisi Yansı Güven, Serbest Dalış Türkiye Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Su Altı Federasyonu Serbest Dalış Türkiye Şampiyonası Antalya'da düzenlendi. Şampiyonada "kadınlar çift palet" kategorisinde yarışan güven, 56 metre derinliğe dalarak Türkiye üçüncülüğünü kazandı. Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. İlker Özmutlu, öğrencilerinin üniversiteye gurur yaşattığını ifade ederek, başarılarının devamını diledi. Güncel Kaynak: AA / Mesut Karaduman Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ Türkiye Güncel Haberler

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