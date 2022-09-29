Tekirdağ haberi! Tekirdağ'dan kısa kısa

Saray Atatürk Ortaokulunda öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırılması amacıyla "Kitaphanem Takas" projesi başlatıldı.

Okuldaki öğretmen, öğrenci ve velilerin işbirliğinde başlatılan proje kapsamında yaklaşık 1500 kitaptan oluşan kütüphane kuruldu.

Öğrenciler kütüphanede takas yöntemiyle kitapları alıp okuyabiliyor.

Çorlu Müftüsü Haliloğlu basın toplantısı düzenledi

Çorlu Müftüsü Mevlüt Haliloğlu, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla basın toplantısı düzenledi.

Haliloğlu, Çorlu Müftülüğünde düzenlenen toplantıda, hafta kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın programlarını hayata geçirdiklerini söyledi.

Son iki yıldır bazı programların çevrim içi gerçekleştirildiğini belirten Haliloğlu, şöyle konuştu:

"Diyanet İşleri Başkanlığımızın talimatları doğrultusunda Camiler ve Din Görevlileri Haftasını çeşitli programlarla kutluyoruz. Müslümanlar olarak amacımız camilerimize dikkati çekmek. Çorlu'da 56 camimiz var, 54 imamımız ve 20 müezzinimiz görev yapıyor."

Haliloğlu, ilçede Ertuğrul Gazi Camisi'nin inşaatının da devam ettiğini belirterek, "Bunun yanı sıra Kur'an kurslarımız, eğitimlerimiz, 4-6 yaş dini ve manevi eğitim sınıflarımız, yetişkin kurslarımız da Müftülüğümüz bünyesinde sürdürülüyor." dedi.

Haliloğlu, hafta kapsamında konferans, seminer, ziyaretler ve bilgilendirme toplantıları yapacaklarını kaydetti.