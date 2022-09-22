Tekirdağ haberi! Tekirdağ'dan kısa kısa

Marmaraereğlisi Milli Eğitim Müdürü Eşref Hızlı, Belediye Başkanı Hikmet Ata'yı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hızlı ve Ata ilçede yapılan ve yapılacak eğitim çalışmalarını değerlendirdi.

Hızlı, eğitime verdiği destek için Ata'ya teşekkür etti.

Ata da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bizler her zaman geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitimine ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak için göreve hazırız. Bu konuda hiçbir zaman geri durmadık, bundan sonrada geri durmayacağız. İnşallah siz değerli eğitimcilerimizle beraber ilçemizde eğitim öğretimdeki başarılarımız yükselerek devam edecek. İlçemizde yapımına başladığımız okullarımızı da en kısa sürede tamamlayarak, birlikte açılışlarını yapacağız." ifadelerini kullandı.

Ergene'de yol onarım çalışmaları devam ediyor

Ergene Belediyesi ilçe genelinde bozularak deformasyona uğrayan kilit parke taşlarını yeniliyor

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, çevreye duyarlı ve kent estetiğine önem veren bir anlayışla çalışmaları gerçekleştirdiklerini söyledi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde bulunan kilit parke taşı ile kaldırımlarda yürütülen bakım ve onarım çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini ifade eden Yüksel, ekiplerin bozulan ana arter ve ara arter güzergahlarındaki kilitli parke taşı tamiratı ile yol iyileştirme çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

Çorluspor 1947 sezona hazır

Çorluspor 1947 Kulüp Başkanı Yusuf Gümüş, Bölgesel Amatör Ligi'ne hazır olduklarını bildirdi.

Gümüş, yaptığı açıklamada, geçen yıl namağlup şampiyon olarak Bölgesel Amatör Lig'e yükseldiklerini hatırlattı.

Ligde çok iddialı olduklarını ifade eden Gümüş, "Hazırlıklarımız tamam. Her geçen gün üzerine bir şeyler daha koyarak büyüyen bir yönetim anlayışına sahibiz. Bu yıl ligde çok iyi bir takım izleyeceğiz." dedi.

Transferlerini tamamlamak üzere olduklarını aktaran Gümüş, "Bu anlamda, ligin tecrübeli ismi Doğukan Çevik'i de kulübümüze kazandırdık. Hemen hemen her bölgeye transfer yaptık. Sahada çok güzel bir takım, kulübede çok güzel bir teknik heyet ve çok güzel bir yönetim oluşturduk." diye konuştu.