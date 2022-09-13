Tekirdağ haberi... Tekirdağ'dan kısa kısa Güncel Haberler Tekirdağ haberine göre Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Muratlı Kaymakamı Bülent Uygur'u ziyaret etti. Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Muratlı Kaymakamı Bülent Uygur'u ziyaret etti. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Muratlı Kaymakamlığı görevine atanan Bülent Uygur'a iade-i ziyarette bulundu. Kaymakam Uygur ile sohbet eden Yıldırım, yeni görevinde başarılar diledi. Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Muratlı ilçesini ziyaret etti Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Muratlı ilçesini ziyaret ederek, esnafı gezdi. Esnaf ile sohbet eden Yıldırım, bol ve bereketli kazançlar diledi. Yıldırım'a ziyaretinde Muratlı Kaymakamı Bülent Uygur, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Ahmet Çetin, İl Emniyet Müdür V. Fatih Bozboyacı, Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe ve ilçe protokolü eşlik etti. Vali Yıldırım'dan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Muratlı Temsilciliği'ne ziyaret Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Muratlı Temsilciliği'ni ziyaret etti. Yıldırım gazilerle sohbet ederek, taleplerini dinledi. Yıldırım'a ziyaretinde Muratlı Kaymakamı Bülent Uygur, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Ahmet Çetin, İl Emniyet Müdür V. Fatih Bozboyacı, Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe ve ilçe protokolü eşlik etti. Güncel Kaynak: AA / Fırat Çakır Münir Karaloğlu Aziz Yıldırım Tekirdağ Uygur Güncel Haberler

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