Tekirdağ haberi! Tekirdağ'dan kısa kısa - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tekirdağ haberi! Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ haberi! Tekirdağ'dan kısa kısa

Gelen Tekirdağ haberine göre Tekirdağ'da Şarköy Müftülüğü tarafından "Hicri Yılbaşı ve Muharrem Ayı" programı düzenlendi.

 - Güncelleme:

Tekirdağ'da Şarköy Müftülüğü tarafından "Hicri Yılbaşı ve Muharrem Ayı" programı düzenlendi.

Gazi Süleyman Paşa Camii'nde düzenlenen programda, tüm İslam aleminin Hicri 1444. yılbaşı tebrik edildi, şehitler rahmetle anıldı.

Etkinlikte, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Öğrencilere "hayvanlara merhamet" konusu anlatıldı

Şarköy ilçesinde yaz Kur'an kursu öğrencilerine "hayvanlara merhamet" konusu anlatıldı.

Şarköy Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü'nce düzenlenen etkinlik kapsamında, öğrenciler İstiklal Mahallesi'nde bulunan Kedi Evi'ne götürüldü.

Öğrencilere hayvanlara nasıl davranmaları gerektiği ve hayvan sevgisini anlatan Kayyım İbrahim Yılmaz, öğrencilerin sorumluluk bilincini arttırmak ve merhamet duygusunu geliştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Etkinlikte öğrenciler kedileri besledi, su kaplarını doldurdu.

AA / Fırat Çakır - Güncel

Muharrem Ayı Tekirdağ Yılbaşı Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title