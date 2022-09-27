Tekirdağ haberi | Tekirdağ'daki Vali Konağı Caddesi yenileniyor Güncel Haberler Gelen Tekirdağ haberine göre ???????Süleymanpaşa Belediyesi yol yapım çalışmalarına devam ediyor. ???????Süleymanpaşa Belediyesi yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye ekiplerince Vali Konağı Caddesi'nde yürütülen çalışmada parke taşları yenileniyor. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, yol yenileme çalışmalarını inceledi, yetkililerden bilgi aldı. Çalışmaları takip eden vatandaşlarla sohbet eden Yüksel, caddenin modern bir görünüme kavuşması için çalıştıklarını belirtti. Güncel Kaynak: AA / Fırat Çakır Güncel Haberler

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