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Tekirdağ haberi | Tekirdağ'daki Vali Konağı Caddesi yenileniyor

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Tekirdağ haberi | Tekirdağ'daki Vali Konağı Caddesi yenileniyor

Gelen Tekirdağ haberine göre ???????Süleymanpaşa Belediyesi yol yapım çalışmalarına devam ediyor.

???????Süleymanpaşa Belediyesi yol yapım çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye ekiplerince Vali Konağı Caddesi'nde yürütülen çalışmada parke taşları yenileniyor.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, yol yenileme çalışmalarını inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Çalışmaları takip eden vatandaşlarla sohbet eden Yüksel, caddenin modern bir görünüme kavuşması için çalıştıklarını belirtti.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel

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