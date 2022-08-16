Tekirdağ haberi | Tekirdağ'da kumar oynayan 5 kişi hakkında işlem yapıldı
Gelen Tekirdağ haberlerine göre Tekirdağ'da kumar oynadığı tespit edilen 5 kişiye idari ve adli işlem uygulandı.
Tekirdağ'da kumar oynadığı tespit edilen 5 kişiye idari ve adli işlem uygulandı.
Kapaklı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, denetimde, 5 kişinin kumar oynadığını tespit etti.
Şüpheliler hakkında idari ve adli işlem yapıldı. Ayrıca kumar oynattığı tespit edilen kişi yakalandı.
AA / Fırat Çakır - Güncel