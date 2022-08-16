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Tekirdağ haberi | Tekirdağ'da kumar oynayan 5 kişi hakkında işlem yapıldı

Tekirdağ haberi | Tekirdağ'da kumar oynayan 5 kişi hakkında işlem yapıldı

Gelen Tekirdağ haberlerine göre Tekirdağ'da kumar oynadığı tespit edilen 5 kişiye idari ve adli işlem uygulandı.

Tekirdağ'da kumar oynadığı tespit edilen 5 kişiye idari ve adli işlem uygulandı.

Kapaklı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, denetimde, 5 kişinin kumar oynadığını tespit etti.

Şüpheliler hakkında idari ve adli işlem yapıldı. Ayrıca kumar oynattığı tespit edilen kişi yakalandı.

AA / Fırat Çakır - Güncel

Kapaklı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Tekirdağ Güncel Haberler

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