Tekirdağ haberi! Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı
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Tekirdağ bölgesinden gelen habere göre Tekirdağ'ın Saray ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kavacık köyü yakınlarında sürücüleri henüz tespit edilemeyen 59 TU 107 plakalı otomobil ile 34 VSY 13 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada yaralanan 9 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere götürüldü. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Güncel