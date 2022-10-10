Tekirdağ haberi! Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı Güncel Haberler Tekirdağ bölgesinden gelen habere göre Tekirdağ'ın Saray ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı. Tekirdağ'ın Saray ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Kavacık köyü yakınlarında sürücüleri henüz tespit edilemeyen 59 TU 107 plakalı otomobil ile 34 VSY 13 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan 9 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere götürüldü. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kaynak: AA / Güncel Tekirdağ Saray Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Tekirdağ haberi! Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.