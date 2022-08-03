Tekirdağ haberi... Tekirdağ'da hurda kağıt taşıyan tırın dorsesinde ceset bulundu - Haberler

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Tekirdağ haberi... Tekirdağ'da hurda kağıt taşıyan tırın dorsesinde ceset bulundu

Tekirdağ haberi... Tekirdağ'da hurda kağıt taşıyan tırın dorsesinde ceset bulundu

Gelen Tekirdağ haberine göre Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir fabrikaya hurda kağıt getiren tırın dorsesinde erkek cesedi bulundu.

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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir fabrikaya hurda kağıt getiren tırın dorsesinde erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Ankara'dan hurda kağıt getiren tır, Kırkgöz Mahallesi'ndeki kağıt fabrikasının önüne yanaştı.

Tırı boşaltmaya başlayan görevliler, dorsedeki kağıt balyalarının arasında erkek cesedi gördü.

Görevlilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ceset, jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel

Tekirdağ Jandarma Ankara Güncel Haberler

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