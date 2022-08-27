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Tekirdağ haberi... Tekirdağ'da denetimlerde 23 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

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Tekirdağ haberi... Tekirdağ'da denetimlerde 23 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Tekirdağ haberleri: Tekirdağ'da polis ekiplerince yapılan uygulamalarda 16 ruhsatsız, 7 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Tekirdağ'da polis ekiplerince yapılan uygulamalarda 16 ruhsatsız, 7 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, il ve ilçelerde uygulamalarını sürdürüyor.

Ekipler bazı araç ve şüphelilerin üzerinde yaptığı aramalarda 16 ruhsatsız tabanca, 7 kuru sıkı tabanca, 295 mermi, 4 ruhsatsız tüfek, 138 uyuşturucu hap ve 20 gram esrar ele geçirdi.

Öte yandan ekipler durdurulan 2 otomobilin çalıntı olduğunu tespit etti.

Şüpheli 46 kişi için adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel

Tekirdağ Güncel Haberler

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