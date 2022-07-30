Tekirdağ haberi! Tekirdağ'da balkondan düşen çocuk yaralandı
Edinilen Tekirdağ haberine göre Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde apartmanın ikinci katındaki balkondan düşen 6 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırıldı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde apartmanın ikinci katındaki balkondan düşen 6 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Y.E.A, Fevzipaşa Mahallesi'ndeki Güveniş Caddesi'nde bulunan apartmanın ikinci katındaki evlerinin balkonundan düştü.
Yaralanan çocuk, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Y.E.A, buradaki müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
AA / Fırat Çakır - Güncel