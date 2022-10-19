Tekirdağ haberi | Tekirdağ'da atık suyunu yeniden kullanan tesislere 17 milyon 636 bin lira destek

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca Tekirdağ'da arıtılmış atık suyunu yeniden kullanan tesislere, 17 milyon 636 bin TL destek verildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, arıtılmış atık suyunu yeniden kullanan tesislerin desteklenmesine yönelik düzenlemeler kapsamında; Tekirdağ'da 3 organize sanayi bölgesi ile Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü'nün de aralarında bulunduğu 26 atık su arıtma tesisine, enerji giderlerinin yüzde 50'si olan toplam 17 milyon 636 bin 398 TL destek verdi.

Bakanlığın taslak bir yönetmeliği de bulunduğunu ifade eden Hız, "Bu yönetmelik kapsamında atık su arıtma tesislerinden arıtılan sular ve özellikle atık suyu geri kazanan firmaların arıtma tesislerinin elektrik faturaları yüzde 100'e kadar geri karşılanabilecek. Tabii, bu önümüzdeki yıl uygulamaya geçecek bir konu. Daha tam netleşmiş değil ama böyle bir çalışma var. Tabii arıtma tesislerinin maliyetlerinin düşmesi, bizim atık suların arttığımız sanayicilere de direkt yansıyacaktır. Bizim arıtma maliyetlerimizin düşmesi ki; az önce de belirttim. Elektrik fiyatları eskiden bizim maliyetler arasında 3'üncü, 4'üncü sıradayken şu anda en üst sıralarda. Bu maliyetlerin desteklenmesi bizim arıtma maliyetlerimizi de düşürecek. ve sanayiciden aldığımız atık su bertaraf bedelleri de düşecektir. Bu da sanayiciye ciddi bir katkı sağlayacaktır" dedi.