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Tekirdağ haberi... Tekirdağ'da asayiş operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

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Tekirdağ haberi... Tekirdağ'da asayiş operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Tekirdağ haberleri... Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen asayiş operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen asayiş operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Küme Evler mevkisinde önceden belirlenen 9 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 2 otomatik tüfek ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, söz konusu adreslerde çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheliyi de yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Aldoğan - Güncel

Çerkezköy Hisarcık Tekirdağ Güncel Haberler

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