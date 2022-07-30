Tekirdağ haberi: Tekirdağ'da asayiş - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tekirdağ haberi: Tekirdağ'da asayiş

Tekirdağ haberi: Tekirdağ'da asayiş

Tekirdağ haberi: Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen operasyonda kadınlara sosyal medya aracılığıyla fuhuş yaptırdığı ileri sürülen 1 kişi gözaltına alındı.

 - Güncelleme:

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen operasyonda kadınlara sosyal medya aracılığıyla fuhuş yaptırdığı ileri sürülen 1 kişi gözaltına alındı.

Polis ekipleri yaptıkları çalışma sonrası ilçede 3 kadına sosyal medya aracılığıyla fotoğraf ve telefon numarası paylaşarak fuhuş yaptırdığı öne sürülen G.Y'yi yakaladı.

Şüpheli gözaltına alındı.

Çorlu'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis ekipleri yaptıkları denetimlerde 2 adet ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Aydoğdu Mahallesinde denetimlerde polis ekipleri şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

M.Y'nin yapılan üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheli ifadesi alınması için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Öte yandan polis ekipleri bir otomobilde yaptığı aramada ruhsatsız tabanca ve dolu fişekler ele geçirdi.

Şüpheliler A.U ve S.D gerekli işlemler için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel

Çerkezköy Tekirdağ Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title