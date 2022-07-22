Tekirdağ haberi... TEKİRDAĞ'DA 800 KEKLİK DOĞAYA SALINDI

TEKİRDAĞ'da, Afyonkarahisar Yaban Hayvanı Üretim Çiftliği'nden alınan 800 keklik, kırsal 40 mahallede doğaya salındı.

Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından Afyonkarahisar Yaban Hayvanı Üretim Çiftliği'nden alınan 800 keklik kırsal 40 mahallesinde doğaya salındı. Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık'ın da katıldığı etkinlikte keklikler Naip Mahallesi'nin barajı mevkisinde doğaya salındı. Vali Yıldırım, Doğadaki dengeyi sağlamaya çalışıyoruz. Bildiğiniz gibi keklik salımını her sene yapıyoruz. Ümidimiz bunların popülasyonunu sağlamasını temin etmek gayreti içerisindeyiz. Bunlar özellikle doğal denge sağlıyor. Özellikle Kırım Kongo hastalığını yayan kene zararlısını bunlar çok güzel avlıyorlar. Hiçbir şey bırakmıyorlar. Aslında son derece faydalı dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel