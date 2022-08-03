Tekirdağ haberi: Tekirdağ'da 4 düzensiz göçmen yakalandı Tekirdağ haberler... Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, yurda yasa dışı yollardan giren 4 düzensiz göçmen yakalandı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, yurda yasa dışı yollardan giren 4 düzensiz göçmen yakalandı. Çorlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri düzensiz göçmenlere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, ilçe merkezinde Afganistan uyruklu 4 düzensiz göçmeni yakaladı. Yabancı uyruklular, emniyetteki işlemlerinin ardından Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Güncel AA / Süleyman Coşkun Bozyel Tekirdağ Çorlu Güncel Haberler

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