Tekirdağ haberi: Tekirdağ'da 4 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

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Tekirdağ haberi: Tekirdağ'da 4 düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ haberi: Tekirdağ'da 4 düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ haberler... Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, yurda yasa dışı yollardan giren 4 düzensiz göçmen yakalandı.

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, yurda yasa dışı yollardan giren 4 düzensiz göçmen yakalandı.

Çorlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri düzensiz göçmenlere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, ilçe merkezinde Afganistan uyruklu 4 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, emniyetteki işlemlerinin ardından Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel

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