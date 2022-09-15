Tekirdağ haberi | Tekirdağ'da 285 litre etil alkol ele geçirildi
Güncel Haberler
Tekirdağ haberlerine göre Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda 285 litre etil alkol ele geçirildi.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda 285 litre etil alkol ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak ve sahte alkollü içki satışı ile imalatının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında iş yerinde arama yaptı.
Aramada 285 litre etil alkol, çok sayıda içki aroması ve alkollü içecek üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.
İş yeri sahibi hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel