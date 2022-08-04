Tekirdağ haberi: Tekirdağ'da 22 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı - Haberler

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Tekirdağ haberi: Tekirdağ'da 22 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı

Tekirdağ haberi: Tekirdağ'da 22 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı

Tekirdağ gelişmesine göre TEKİRDAĞ'da, yolcu minibüsünde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış hazırlığındaki Bangladeş ve Nepal uyruklu 22 kaçak göçmen yakalandı.

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TEKİRDAĞ'da, yolcu minibüsünde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış hazırlığındaki Bangladeş ve Nepal uyruklu 22 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlere organizatörlük yaptığı belirlenen 2 kişi ise tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir içinde yolcu taşımacılığında kullanılan minibüs ile Tekirdağ üzerinden göçmen kaçakçılığı yapılacağını belirledi. Uygulama noktasında önlem alan polis, takip edilen minibüsü durdurarak kontrol etti. Yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış hazırlığında oldukları belirlenen 14 Bangladeş ve 8 Nepal uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlere organizatörlük yaptığı tespit edilen S.E. ile S.Ç. ise gözaltına alındı, üzerlerindeki 10 bin 200 liraya el koyuldu. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Adliyeye sevk edilen S.E. ile S.Ç., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Ruhan Yalçın - Güncel

Bangladeş Tekirdağ Göçmen Nepal Güncel Haberler

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