Tekirdağ haberi... Hayrabolu SYDV temmuz ayında bin 335 kişiye yardım yaptı - Haberler

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Tekirdağ haberi... Hayrabolu SYDV temmuz ayında bin 335 kişiye yardım yaptı

Tekirdağ haberi... Hayrabolu SYDV temmuz ayında bin 335 kişiye yardım yaptı

Tekirdağ gündem haberi: Hayrabolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) bin 335 vatandaşa yardım yapıldı.

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Hayrabolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) bin 335 vatandaşa yardım yapıldı.

Kaymakam Mehmet Sülün, yaptığı açıklamada, temmuz ayında bin 335 ihtiyaç sahibine 872 bin 817 lira yardımda bulunulduğunu belirtti.

Yardımların eğitim, sağlık, gıda, aile ve katılım payı olarak verildiğini aktaran Sülün, vakfın ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğini kaydetti.

AA / Sedat Kara - Güncel

Sülün Güncel Haberler

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