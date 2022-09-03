Tekirdağ haberi | Çorlu'da alkollüyken araç kullanıp ters yöne giren sürücünün ehliyetine el konuldu Güncel Haberler Tekirdağ haberler... Çorlu ilçesinde alkollüyken araç kullanıp ters yöne giren sürücünün ehliyetine 6 ay el konuldu. Çorlu ilçesinde alkollüyken araç kullanıp ters yöne giren sürücünün ehliyetine 6 ay el konuldu. Cemaliye Mahallesi Balık Pazarı Caddesi'nde bir otomobil sürücüsünün ters yöne girerek tehlikeli araç kullandığını görenler, polise haber verdi. Polis ekiplerince yakalanan sürücü A.A'nın 2,25 promil alkollü olduğu belirlendi. Trafiği tehlikeye sokmaktan işlem yapılan sürücünün ehliyetine 6 ay el konuldu. Güncel Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel Tragger Çorlu Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Tekirdağ haberi | Çorlu'da alkollüyken araç kullanıp ters yöne giren sürücünün ehliyetine el konuldu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.