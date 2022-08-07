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Tekirdağ haber! Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, iftar programına katıldı

Tekirdağ haber! Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, iftar programına katıldı

Tekirdağ haberlerine göre Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım muharrem ayı nedeniyle düzenlenen iftar programına katıldı.

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Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım muharrem ayı nedeniyle düzenlenen iftar programına katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Erenler Cemevinde düzenlenen iftar programı, dua edilmesiyle başladı.

Vali Yıldırım, bu önemli ay içinde birlikte iftar yapmanın hoşgörü, sevgi, birlik ve beraberliği güçlendirdiğini belirterek muharrem ayı dolaysıyla tutulan oruçların Allah katında kabul olmasını diledi.

Yıldırım ve eşi Güllühan Yıldırım, Cemevini gezerek yetkililerden bilgi aldı.

AA / Fırat Çakır - Güncel

Aziz Yıldırım Tekirdağ Güncel Haberler

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